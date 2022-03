Milano, 15 mar. (LaPresse) – Ricoveri Covid in reparto stabili al 13% in Italia ma in aumento in 10 regioni. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) su dati del 14 marzo: nello stesso giorno dello scorso anno il dato era del 38%.

