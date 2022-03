Milano, 15 mar. (LaPresse) – Un passaggio della relazione del Copasir “riguarda l’intelligence economica, tanto più importante a fronte della ‘guerra ibrida’, che è in corso da anni e di cui il principale terreno di contesa è proprio il nostro Mediterraneo allargato. Una ‘guerra ibrida’ in cui sistemi autoritari, Cina e Russia in testa, aspirano alla supremazia, tecnologica ed economica, anche attraverso il controllo delle risorse energetiche e alimentari del Pianeta, dal gas all’acqua, di materie prime, minerali preziosi e terre rare, tutto ciò che serve alla economia digitale ed ecologica che dobbiamo realizzare”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.

