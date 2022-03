Milano, 15 mar. (LaPresse) – I difensori di Luca Palamara, gli avvocati Benedetti Buratti e Roberto Rampioni, hanno presentato un’istanza di ricusazione per i giudici giudici Carla Maria Giangamboni e Serena Ciliberto che fanno parte del collegio giudicante e sono iscritte all’Anm. Nell’ultima udienza del processo l’Associazione nazionale magistrati aveva chiesto di costituirsi parte civile. Il Presidente del Tribunale aveva respinto la richiesta di astensione già avanzata dalle giudici Giangamboni e Ciliberto. Il processo è stato sospeso in attesa della decisione della Corte d’appello e si tornerà in aula il prossimo 12 aprile.

