Milano, 15 mar. (LaPresse) – L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo con 210 voti favorevoli, nessun ‘no’ e 2 astenuti il ddl n.878, ‘Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile’, già approvato dalla Camera.

