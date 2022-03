Roma, 14 mar. (LaPresse) – “La Russia continua a distruggere le nostre infrastrutture, continua a colpire le nostre città. Ma ricostruiremo ogni strada in ogni città. Ogni casa, ogni appartamento di ogni ucraino”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio indirizzato alla nazione e pubblicato sul suo canale Telegram. “Ora che l’occupante è ancora sulla nostra terra, dobbiamo batterlo meglio che possiamo. Per proteggere le città, per proteggere i villaggi, per proteggere ogni metro della nostra terra. E ogni parte del nostro cuore”, ha aggiunto il leader, “Insieme vinceremo”.

