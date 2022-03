Roma, 14 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky terrà un discorso al Congresso Usa mercoledì alle ore 9 ET (le 14 italiane) in collegamento video. Lo hanno comunicato la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer in una lettera indirizzata ai parlamentari, secondo quanto riporta Cnn.

