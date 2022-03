Leopoli (Ucraina), 14 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha confermato lunedì pomeriggio che i colloqui tra Mosca e Kiev sono ripresi in videoconferenza. “Tutti aspettano notizie. Le riferiremo sicuramente in serata”, ha detto Zelensky in un nuovo videomessaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata