Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno comunicato direttamente alla Cina i potenziali esiti negativi dell’assistenza alla Russia nella sua guerra con l’Ucraina. Lo ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione Biden dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jack Sullivan ha incontrato la sua controparte cinese, Yang Jiechi, a Roma. “Abbiamo preoccupazioni per l’allineamento della Cina con la Russia in questo momento. Il consigliere per la sicurezza nazionale è stato diretto su tali preoccupazioni e sulle potenziali implicazioni e conseguenze di alcune azioni”, ha detto il funzionario, come riporta la Cnn.

