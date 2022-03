Roma, 14 mar. (LaPresse) – Sono terminati i colloqui tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jack Sullivan e il responsabile della diplomazia del partito comunista cinese, Yang Jiechi all’hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. L’incontro è durato circa otto ore, inclusa una pausa in cui la delegazione cinese ha lasciato l’albergo. Al centro dell’incontro la crisi in Ucraina.

