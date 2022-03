Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Svuotare gli scaffali dei supermercati facendo scorta di chili di farina e pasta? Ha senso finché si resta in casa. Ma se scoppia una guerra come è accaduto in Ucraina e devi abbandonare la tua abitazione, non puoi portarti dietro un granché. Per questo è importante conoscere i ‘trucchi’ per cavarsela con poco”. Lo spiega a LaPresse il survivalista Daniele Manno, responsabile della scuola ‘Oltre survival & rescue’. “In situazioni estreme a fare la differenza è saper costruire un riparo, purificare l’acqua, cacciare, accendere un fuoco, riconoscere le erbe e i frutti commestibili”, spiega. “Dopo un corso di survivalismo di due giorni, con una notte passata fuori, non si diventa Rambo ma si ha una visione più ampia”, spiega. “Che è fondamentale per restare lucidi in situazioni di emergenza”.

