Torino, 14 mar. (LaPresse) – Abbiamo registrato “migliaia di morti in questi 18 giorni, quasi 90 bambini. Migliaia di ucraini soffrono la fame, non hanno acqua né riscaldamento”. Così il premier ucraino, Denys Shmyhal, intervenendo alla sessione plenaria straordinaria dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. “La Russia dice che la guerra non esiste e la chiama operazione militare speciale. Noi abbiamo dati che confermano la morte di oltre 12mila militari russi e la distruzione di centinaia di mezzi corazzati, 80 elicotteri e velivoli militari. Vorrei chiedere se ci fossero altre operazioni speciali nella storia che hanno implicato tutto ciò. Bisognerebbe porre fine a questa falsità trasmessa dalla propaganda russa”, ha aggiunto.

