Bruxelles, 14 mar. (LaPresse) – “Abbiamo discusso di come integrare nel mercato del lavoro le persone che arrivo, su come accogliere i minori. Si sono messe in comune le difficoltà ma anche le disponibilità che la sinergia tra i diversi paesi può realizzare”. Lo ha affermato il ministro del lavoro, Andrea Orlando, al suo arrivo al Consiglio Ue Occupazione a Bruxelles.

