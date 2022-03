Milano, 14 mar. (LaPresse) – Oltre 40.000 combattenti siriani si sono arruolati per andare in Ucraina a combattere al fianco dei russi. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, ha specificato che a chi si è registrato sono stati promessi compensi e “grandi privilegi”, osservando che finora nessuno ha lasciato la Siria per combattere in Ucraina.

