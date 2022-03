Milano, 14 mar. (LaPresse) – Un manifestante contro la guerra in Ucraina, con un cartello in mano, ha interrotto uno dei principali notiziari della televisione di stato russa intorno alle 21:31, ora di Mosca. ‘No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, vi dicono bugie qui”, recitava il cartello. “Russi contro la guerra”, si leggeva nell’ultima riga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata