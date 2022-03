Milano, 14 mar. (LaPresse) – La manifestante è stata identificata dai media russi in Marina Ovsyannikova, dipendente della stessa emittente del telegiornale, Channel One. Nei filmati ampiamente condivisi in Russia, si vede la donna entrare nell’inquadratura dietro la conduttrice. Ovsyannikova aveva registrato in anticipo un messaggio separato in cui afferma di “vergognarsi di essere” una dipendente di Channel One. “Quello che sta accadendo in Ucraina è un crimine e la Russia è l’aggressore”, ha detto, aggiungendo che suo padre era ucraino.

