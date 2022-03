Roma, 14 mar. (LaPresse) – Il ministero della Difesa ucraino ha riferito che sono arrivati in Russia i primi 400 mercenari siriani. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo il ministero, Mosca avrebbe reclutato oltre mille mercenari siriani per combattere in Ucraina.

