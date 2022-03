Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Non ci risultano animali abbandonati al confine con la Slovenia e la Polonia”. Lo dice a LaPresse Giusy D’Angelo, esperto cinofilo e membro della Giunta nazionale Enpa. “Tuttavia, ci sono stati casi in cui i profughi ucraini che hanno portato con sè il proprio animale domestico, una volta arrivati in Italia, si sono visti rifiutare l’accoglienza perché cani e gatti non venivano accettati dalla struttura. Ma piuttosto che abbandonarli li hanno lasciati in un rifugio, mentre cercavano una nuova sistemazione”.

