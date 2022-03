Torino, 14 mar. (LaPresse) – Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ‘sfida a duello’ il presidente russo, Vladimir Putin. “Sfido Vladimir Putin a duello”, scrive come provocazione Musk su Twitter. “La posta in gioco è l’Ucraina”, aggiunge. “Approvi?”, si legge ancora in un altro tweet con il tag al profilo Twitter del Cremlino.

