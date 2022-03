Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Stiamo lavorando senza sosta per costringere la Russia a fermare la guerra attraverso sanzioni che saranno sempre più insostenibili per Mosca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari Esteri romeno, Bogdan Lucian Aurescu in Romania.

