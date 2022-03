Roma, 14 mar. (LaPresse) – “L’obiettivo su cui si lavora a breve termine realisticamente è quello di puntare a dei cessate il fuoco localizzati per consentire i soccorsi e l’evacuazione dei civili”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Lucian Aurescu in Romania.

