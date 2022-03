Roma, 14 mar. (LaPresse) – “L’Europa deve rendersi indipendente il prima possibile dalle importazioni di gas russo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Lucian Aurescu in Romania. “L’Ue deve intervenire per stabilire un tetto massimo per i prezzi del gas così da evitare qualsiasi tipo di speculazione, è fondamentale inoltre lavorare a misure e interventi economici per mitigare i prezzi dell’energia”, ha aggiunto Di Maio.

