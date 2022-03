Roma, 14 mar. (LaPresse) – “La mia presenza a Bucarest vuole anche esprimere la vicinanza del governo italiano alla Romania, esposta in prima fila nell’accoglienza dei profughi ucraini”, “nessuno Stato membro dell’Ue può essere lasciato solo a fronteggiare l’emergenza rifugiati, che richiede una comune risposta a livello europeo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Lucian Aurescu in Romania.

