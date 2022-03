Mosca (Russia), 14 mar. (LaPresse) – Mosca e Washington non stanno pensando di organizzare un incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta la Tass. Secondo i media statunitensi Biden potrebbe volare in Europa per discutere della situazione in Ucraina. “No, non ci sono discussioni del genere”, ha detto Peskov alla domanda se si stava valutando un possibile incontro.

