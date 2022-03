Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse) – La Russia deve sostenere le sue parole con le azioni, e finora nei negoziati non si sono visti tentativi in questo senso. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Non vediamo alcuna prova di ciò, a questo punto, che il presidente Putin stia facendo qualcosa per fermare l’assalto o ridurre l’escalation”, ha detto. “La diplomazia richiede che entrambe le parti si impegnino in buona fede”, ha aggiunto.

