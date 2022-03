Milano, 14 mar. (LaPresse) – “Siamo sempre stati abituati all’Europa come a una ‘soft power’, un insieme di regole, capacità di regolare 27 Paesi. Ora dobbiamo essere anche una potenza che costruisce la pace. Versailles è stato questo”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in un passaggio del suo intervento alla presentazione della neo Fondazione ‘Venezia Capitale della Sostenibilità’ della quale è stato nominato presidente. “Quindi io dico che serve un Next Generetion Eu 2 dopo dopo il Next Generation Eu 1 che ci ha portato fuori dalla crisi economica e dalla crisi pandemica. Le sfide si susseguono”, ha aggiunto Brunetta.

