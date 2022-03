Roma, 14 mar. (LaPresse) – L’aeroporto Antonov di Kiev è stato bombardato dai russi, lo dicono le autorità della capitale ucraina. Lo riporta la Bbc. L’aeroporto, noto anche come Hostomel, è il più grande scalo internazionale ucraino per i voli cargo ed è anche una base militare. Alcuni video che circolano in rete fanno vedere una colonna di fummo sopra l’aeroporto.

