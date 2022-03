Milano, 14 mar. (LaPresse) – “Per una completa ed esaustiva rappresentazione, verso tutti gli stakeholder, di quanto fatto dalla società in merito alla Manifestazione d’Interesse, TIM – si legge sempre nella nota – ricorda che: è stato istituito un Comitato ad Hoc in data 26 Novembre 2021 e sono stati nominati gli Advisor finanziari e legali (gli “Advisor”) in data 6 Dicembre 2021; in data 17 dicembre 2021, il Consiglio ha preso atto delle attività di approfondimento necessarie per l’analisi della Manifestazione d’Interesse; a valle del Consiglio del 17 Dicembre 2021 e sulla base delle aree di approfondimento richieste dal Consiglio in merito alla Manifestazione d’Interesse, gli Advisor hanno avuto interlocuzioni informali con KKR; gli Advisor e la società hanno inoltre avuto interlocuzioni informali con i soggetti istituzionali rilevanti e i loro advisor – si ricorda che la società è soggetta ai poteri speciali, c.d. Golden Power, dell’Autorità di Governo; il CdA, nella seduta del 2 marzo ha approvato il bilancio 2021 e il piano industriale 2022-2024, dandone informativa al mercato secondo le regole e le prassi di mercato; con la finalizzazione del piano industriale di TIM in data 2 Marzo 2022, gli Advisor hanno ricevuto gli elementi rilevanti e necessari per valutare la Manifestazione d’Interesse e compararla anche con le prospettive del Gruppo e con le altre alternative strategiche”.

