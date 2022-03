Roma, 14 mar. (LaPresse) – Per quanto riguarda i tempi per il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, la Commissione finanze della Camera, con l’obiettivo di snellire i tempi e rispettare la calendarizzazione che prevede l’approdo in aula del testo al 28 marzo, ha condotto insieme al governo degli incontri bilaterali da cui sono emerse delle “possibilità di mediazione”. Lo ha detto il presidente Luigi Marattin, ospite al TaxDay, evento organizzato da Ey a Palazzo Mezzanotte a Milano, spiegando che “già domani mattina riprenderemo a lavorare per favorire, in settimana, un accordo politico in modo tale da arrivare, la settimana prossima, con un accordo, dare il mandato al relatore, andare in aula e poi fare i passaggi istituzionali che seguono”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata