Milano, 14 mar. (LaPresse) – Con un incremento di 3.735 casi in 24 ore tornano sopra il milione gli attuali positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute a oggi sono infatti 1.003.239 le persone alle prese con il virus di cui 994.253 in isolamento domiciliare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata