Milano, 13 mar. (LaPresse) – Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, ha affermato di non essere a conoscenza di alcun suggerimento che la Cina possa essere disposta ad aiutare la Russia in termini di assistenza militare. “La Cina è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”, ha detto Liu. “Speriamo sinceramente che la situazione si allenti e la pace torni presto”, ha aggiunto stando a quanto riporta il Financial Times.

