Roma, 13 mar. (LaPresse) – Il New York Times si dice “profondamente rattristato” per la morte del giornalista Brent Renaud in Ucraina ma specifica che il “videomaker di grande talento” non era in missione per la testata nel Paese. L’ultima collaborazione infatti risalirebbe al 2015. “E’ stato identificato come un nostro giornalista perché aveva un badge che gli era stato dato per un lavoro molti anni fa”, spiega il giornale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata