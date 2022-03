Milano, 13 mar. (LaPresse) – “La piazza di ieri” a Firenze “è stata una piazza molto importante, perché si è chiaramente detto che non ci può essere alcun parallelo tra gli aggrediti e gli aggressori”, ma “l’Europa, l’Italia e la Nato non possono e non devono sentirsi in guerra con la Russia. Un’escalation di quel livello vorrebbe dire” condurre “a scenari a cui non vorremmo pensare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘In Onda’ su La7.

