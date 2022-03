Milano, 13 mar. (LaPresse) – “I governi europei devono intervernire per calmierare gli effetti delle sanzioni a casa nostra”, ad esempio, intervenendo sul prezzo dell’energia. “Se è una truffa” l’innalzamento del prezzo dei carburanti, “come ha detto il ministro Cingolani, si intervenga con gli strumenti che ci sono” per arginare le truffe. “Si intervenga, perché” i rincari “non aumentino le disuguaglianze e per aiutare il sistema economico a non saltare in aria”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘In Onda’ su La7. “Io penso – ha sottolineato – che ci sia da parte nostra una sopravvalutazione della strategia e dell’efficienza russa. I russi stanno facendo tantissimi errori, i risultati sono minimi”. “All’Onu “hanno ricevuto uno smacco incredibile. C’è bisogno di tempo: serve che gli ucraini e le opinioni pubbliche europee resistano”.

