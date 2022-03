Milano, 13 mar. (LaPresse) – “La no-fly zone significherebbe mandare aerei di combattimento in Ucraina per contendere lo spazio aereo. È un’opzione assolutamente non perseguibile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a ‘Che tempo che fa’ su Rai3.

