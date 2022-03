Milano, 13 mar. (LaPresse) – “La Nato è un’Alleanza difensiva. Noi come Italia abbiamo un contingente in Lettonia, i nostri aerei che volano in Romania e stiamo partecipando alle misure di rafforzamento della deterrenza per far capire a Putin che nessun centimetro dell’Europa e della Nato può essere attaccato”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a ‘Che tempo che fa’ su Rai3.

