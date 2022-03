Milano, 13 mar. (LaPresse) – “L’Italia si rifiuta di istituire la no-fly zone così come non vogliamo fornire jet militari. Questa guerra l’ha voluta solo Putin, noi stiamo lavorando ai negoziati di pace. Non vogliamo portare il nostro popolo in guerra. Chi dice che è in guerra sbaglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Non è l’arena’ su La7. “Putin – ha aggiunto – si era fatto i conti” male, pensando “di prendere l’Ucraina in pochi giorni ma ha trovato un popolo che non vuole” avere “un governo fantoccio”. “Zelensky – ha proseguito – un’apertura l’ha fatta a Putin, è Putin che deve dimostrare di fermare la guerra e di non continuare con la guerra”. “Continuiamo a portare avanti tutte le iniziative che servono per la pace”, ha sottolineato ancora il titolare della Farnesina, ricordando il lavoro sul fronte umanitario con l’Unhcr.

