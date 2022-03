Roma, 13 mar. (Lapresse) – “L’Italia si opporrà con tutte le sue forze alla no-fly zone e continuerà a dire a Putin di dimostrare che non vuole la guerra, perché noi e l’Ucraina abbiamo fatto tutto il possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 in collegamento dall’Angola.

