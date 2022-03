Roma, 13 mar. (LaPresse) – “Siamo preoccupati perché a poche decine di chilometri la bomba poteva colpire un paese Nato (la Polonia, ndr) e questo significa far scatenare la terza guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 in collegamento dall’Angola commentando l’attacco dei russi alla base aerea di Yavoriv nei pressi del confine con la Polonia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata