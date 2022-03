Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Abbiamo già salvato 200 italiani che erano in difficoltà. Dei 400” rimasti, “solo 34 sono bloccati oggi in Ucraina nelle città assediate” e “vogliono andare via. Ci stiamo lavorando ogni giorno. L’Unità di crisi li sente ogni giorno”. L’obiettivo è “un’evacuazione in sicurezza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Non è l’arena’ su La7.

