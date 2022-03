Roma, 13 mar. (LaPresse) – “Abbiamo attraversato un ponte, stavamo filmando i rifugiati. Abbiamo preso un passaggio, qualcuno ci ha offerto di portarci all’altro ponte. Abbiamo attraversato il checkpoint e hanno iniziato a spararci addosso. L’autista ha fatto inversione, hanno continuato a sparare, il mio amico Brent è stato colpito e lasciato indietro. Non so come sia, ho visto che gli hanno sparato al collo, siamo stati separati poi io sono stato messo sulla barella e portato qui”. E’ il racconto del giornalista che era con Brent Renaud, in un video che circola sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata