Milano, 13 mar. (LaPresse) – La notizia dell’uccisione del giornalista statunitense Brent Renaud è “ovviamente scioccante e terrificante”, “mi consulterò con i colleghi e con gli ucraini per capire che cosa sia successo e poi di conseguenza per pesare ed attuare risposte adeguate”. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervistato da ‘Face the Nation’ di Cbs News. “Ciò fa parte della sfacciata aggressione dei russi, che hanno preso di mira civili, ospedali, luoghi di culto e giornalisti. Gli Stati Uniti hanno lavorato duramente per far sì che la Russia ne risponda, imponendo le sanzioni di più ampia portata mai attuate e fornendo assistenza militare agli ucraini perché resistano all’avanzata russa. Ovviamente seguiremo questo ultimo sviluppo molto da vicino e risponderemo di conseguenza”, ha proseguito Sullivan.

