Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Non possiamo prevedere un tempo o un luogo” in cui si possa verificare un attacco chimico russo in Ucraina, “tutto quel che possiamo dire è che c’è una escalation nella retorica dal lato russo”, “indicatore che i russi si stanno preparando a farlo e tentano di dare al colpa ad altri”: “come ha detto il presidente” Joe Biden, “se davvero i russi useranno armi chimiche in Ucraina pagheranno un caro prezzo”. Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervistato da ‘Face the Nation’ di Cbs News.

