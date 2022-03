Milano, 13 mar. (LaPresse) – “All’inizio gli italiani in Ucraina erano circa 2mila, ora sono circa 400 e molti vogliono rimanere”, “ci sono persone rimaste intrappolate che hanno difficoltà a lasciare il Paese”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, intervenendo in videocollegamento da leopoli a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Facciamo del nostro meglio, è un grande problema”, ha proseguito.

