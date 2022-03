Milano, 13 mar. (LaPresse) – Dopo l’accoltellamento mortale del padre di 69 anni in via Giambellino, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato con l’accusa di omicidio il figlio, Zakaria Morchidi, cittadino marocchino di 34 anni. L’uomo si trova ora a San Vittore in attesa di convalida, dopo l’arresto operato dagli agenti delle volanti della Questura, in un intervento coadiuvato dalla Squadra mobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata