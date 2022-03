Genova, 13 mar. (LaPresse) – Ha ucciso l’anziana moglie, da tempo affetta da una malattia degenerativa, e poi si è tolto la vita. Sono affidate ai carabinieri le indagini su quanto accaduto a Genova questa mattina, in un’abitazione di via Ceppi di Bairolo, del quartiere del Lagaccio. A dare l’allarme era stata la badante che, in mattinata, non ricevendo risposta al citofono, aveva avvertito i figli della coppia. Sul posto i militari che hanno trovato marito e moglie, di 95 e 94 anni, senza vita, oltre ad un biglietto che riportava le motivazioni del gesto. Dalle ricostruzioni l’uomo avrebbe soffocato la moglie e poi si sarebbe tolto la vita soffocandosi a sua volta. Il decesso risalirebbe alla scorsa notte.

