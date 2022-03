Milano, 13 mar. (LaPresse) – “L’Italia ha tanti partner nel mondo, ha tanti Paesi con cui già lavoriamo anche grazie a Eni. Aumenteremo la nostra partnership energetica con questi Paesi. In vista dell’inverno sono molto ottimista”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al rientro dalla missione in Congo e Angola, in compagnia dell’ad di Eni, Claudio Descalzi, dopo aver visitato Algeria e Qatar. “Dovevamo diversificare molto prima, dobbiamo” farlo e “prepararci ad eventuali ricatti di Putin sul gas”, ha sottolineato ai microfoni di ‘Non è l’arena’ su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata