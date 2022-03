Torino, 13 mar. (LaPresse) – Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Inter, gara valida per la 29/a giornata di Serie A. Al vantaggio di Bremer in mischia al 12′ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo replica Sanchez in pieno recupero su sponda di Dzeko. I nerazzurri avanzano a 59 punti ma restano al terzo posto, a meno 4 dalla capolista Milan. I granata invece avanzano a quota 35.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata