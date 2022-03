New York (Usa), 12 mar. (LaPresse/AP) – Due persone sono state accoltellate all’interno del Museum of Modern Art (Moma) di New York oggi pomeriggio e sono rimaste ferite. La polizia ha detto che si trovano in condizioni stabili al Bellevue Hospital. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente. Nei post pubblicati sui social media e, in particolare, su Twitter si vedono le immagini dei visitatori evacuati dal museo nel centro di Manhattan. Secondo quanto riporta il ‘New York Post’, sono state colpite due donne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata