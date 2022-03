Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Voglio dirlo ancora una volta a tutte le madri russe. Soprattutto alle madri dei coscritti. Non mandate i vostri figli alla guerra in terra straniera. Non credete alle promesse che saranno inviati semplicemente da qualche parte per studiare o in condizioni non di combattimento. Controllate dov’è vostro figlio. E se avete il minimo sospetto che vostro figlio possa essere mandato a combattere contro l’Ucraina, agite immediatamente”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

