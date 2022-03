Milano, 12 mar. (LaPresse) – Per quanto riguarda l’accoglienza di persone in arrivo dall’Ucraina, “sono 34.851 i profughi entrati in Italia dall’inizio del conflitto fino a oggi: 17.685 donne, 3.040 uomini e 14.126 minori”. Lo si legge sul profilo Twitter del Viminale.

